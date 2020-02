Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, daca PSD va "forta" învestirea Cabinetului si nu se va ajunge la alegeri anticipate, principalul obiectiv al guvernului Orban II sa fie alegerea primarilor în doua tururi de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat miercuri ca Alianta USR PLUS sustine dizolvarea Parlamentului si organizarea de alegeri anticipate, dar ca in cazul in care nu va exista o majoritate in acest sens, alianta este pregatita sa participe la o guvernare care sa vizeze prioritar revenirea la alegerile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca in varianta in care PNL si Alianta USR PLUS nu vor stabili candidati unici in marile orase exista riscul sa castige reprezentantii PSD si a apreciat ca in cazul Capitalei acest lucru ar reprezenta "o catastrofa", anunța AGERPRES."Majoritatea primarilor…

- Președintele USR spune ca formațiunea pe care o conduce nu va merge cu o propunere de premier, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni. El susține in continuare ca principala miza a USR o reprezinta declanșarea alegerilor anticipate. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate…

- Președintele USR, Dan Barna a declarat, marți seara, ca obiectivul principal este in acest moment alegerea primarilor in doua tururi, afirmand ca n-ar vrea ca acesta sa fie sacrificat pentru alegerile anticipate, anunța MEDIAFAX.„Ei (PSD - n.r.) au 1.700 primari mufați fizic la banul public.…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa...

- Liderul USR, Dan Barna, face un apel, joi, la noua conducere a PSD sa sustina ideea alegerilor anticipate, afirmand ca „ambiguitatea nu serveste nimanui”. Barna a salutat si ultimele declaratii ale sefului statului referitoare la sustinerea alegerilor anticipate si anunta ca Alianta USR-PLUS va participa…