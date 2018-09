Barna, USR: "Este saptamana Z pentru campania Fara Penali in functii publice"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca unii dintre primarii PSD ii suna pe cetateni pentru a-i ameninta si pentru a le cere sa isi retraga semnaturile date pentru campania "Fara penali in functii publice". "Campania 'Fara penali in functii publice' se afla in faza de validare a semnaturilor…

- USR se aliaza cu partidul lui Cioloș, in campania ”Fara penali in funcții publice”. Se pregatește un proiect de modificare a legilor electorale, care sa cuprinda și alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, a anunțat liderul Uniunii Salvați Romania, Dan Barna. „In zilele urmatoare o sa inceapa…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca este "imbucurator" ca mai multi membri si sustinatori ai PSD se numara printre cei un milion de romani care au semnat initiativa cetateneasca "Fara Penali in functii publice", acest fapt demonstrand ca "mai exista normalitate si decenta" in randul acestora. …

- Barna a depus luni, la sediul Primariei Sibiu, peste 19.000 de semnaturi din municipiu pentru sustinerea initiativei 'Fara Penali in functii publice'. 'Faptul ca mai exista normalitate si decenta si in randul membrilor PSD este cumva un lucru imbucurator. (...) Faptul ca exista membri si asta stim…

- Presedintele USR, Dan Barna a anuntat marti, pe Facebook, ca a strans un milion de semnaturi pentru initativa civica „Fara Penali in functii publice”. Deputatul USR, Ionut Mosteanu, a declarat pentru MEDIAFAX ca initiativa ar trebui sa ajunga in Parlament pana pe 21 septembrie.

- USR și voluntarii din campania #FaraPenali au indeplinit ambele condiții pentru ca inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției sa poata fi depusa la Parlament. S-au strans deja 800.000 de semnaturi, dar, cel mai important, a fost atins pragul de 20.000 de semnaturi in minimum 21 de județe. The…

- Campania "Fara Penali in functii publice" a strans 450 de mii de semnaturi Afisul campaniei "Fara penali ]n func'ii publice". Foto: facebook.com/USRSag/photos. Campania "Fara Penali în functii publice", o initiativa de modificare a Constitutiei…

- Campania "Fara Penali in functii publice" a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi si va continua in urmatoarele doua saptamani cu o caravana care va parcurge 12 judete pentru atingerea tintei de 500.000 de semnaturi, a declarat presedintele USR, deputatul Dan Barna. "In momentul…