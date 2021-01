Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un debut furtunos al negocierilor pentru formarea noului Guvern, in care fiecare parte implicata cerea tot și aproape ca nu oferea mai nimic, vocile vehemente s-au mai domolit. Cele trei formațiuni au incheiat duminica o noua zi de negocieri despre programul de guvernare și modul de lucru in coaliție.„Discuțiile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au facut progrese importante in negocierile privind formarea coaliției și este posibil ca in aceasta seara sa avem un nou Guvern.„Veți știi la finalul zilei, o sa va anunț ca am facut progrese foarte importante. Programul mai are 2 segmente de discutat,…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…

- - FLORIN CITU: Ne vedem maine iarasi, aceleasi echipe, iarasi toata ziua discutam pe programul de guvernare “Unele dintre capitolele din programul de guvernare au fost deja agreate intre echipele celor trei partide. Sunt masuri care pot fi implementate foarte curand, cu impact imediat pentru Romania.…

- O noua intalnire intre partenerii celor trei partide din viitoarea coaliție de guvernare se desfașoara duminica, tot la Vila Lac.Florin Cițu, premierul desemnat pentru viitorul Guvern de coaliție, a anunțat sambata seara ca „doua treimi din programul de guvernare au fost agreate. (...) Cred ca terminam…

- USR tine cu tot dinandinsul sa ramana copilul zburdalnic din parlament. Nu vrea sa-i lase nou intratului in cel mai inalt forum al democratiei, AUR, sansa de a a-si trai copilaria pe holurile parlamentului. Dupa ce lideri ai USR-PLUS au declarat ca se negociaza principii nu persoane, in cel mai dificil…

- Alianta USR PLUS isi doreste ca negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare sa se finalizeze cat mai repede, dar se va dezbate cat timp este necesar pentru ca mandatul reformist sa se regaseasca in mod semnificativ in programul si structura Guvernului, a declarat, joi, copresedintele Dan Barna.…