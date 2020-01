Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna ar fi incercat „sa il resusciteze” pe Cristian Ghinea in conducerea Alianței care pregatește campania pentru locale și parlamentare, ceea a dus la tensiuni in USR, iar PLUS a parasit pentru scurt timp ședința pentru a ii lasa sa ajunga la consens, au spus declarat din USR, pentru MEDIAFAX.„Dan…

- Liderul USR Dan Barna reacționeaza dupa conferința de presa susținuta de ministrul Sanatații, Victor Costache, subliniind ca fara eforturile colegului sau Emanuel Ungureanu poate nu s-ar fi știut de tragedia de la spitalul Floreasca. „De ani de zile, Emanuel se lupta pentru un sistem medical profesionist…

- Inca un scandal zguduie Alianta USR PLUS, care a trebuit sa gestioneze esecul lui Dan Barna, dupa ce nu a intrat in turul al doilea la alegerile prezidentiale din noiembrie. In prezent, Alianta se...

- Viorica Dancila (PSD) a pierdut alegerile prezidențiale in județul Cluj in fața lui Klaus Iohannis (PNL). Scorul inregistrat de Iohannis este unul categoric: 81,18% - adica 301.979 voturi.Viorica Dancila a obținut 69.999 de voturi, asta fiind un procent de 18,81%. Citește și: Incepe…

- Primarul general Gabriela Firea le-a mulțumit, luni, romanilor care au votat la alegerile prezidențiale in București și, in special celor care au ales-o pe Viorica Dancila, candidatul PSD. „Avem cu aproape 10 mii de voturi mai mult decat la alegerile europarlamentare”, spune Firea.Gabriela…

- Despre faptul ca nu și-a pastrat alegatorii de la europarlamentare, Dan Barna a spus ca sunt ”alegatori pe care nu i-am avut nicidoata”. Dan Barna a precizat ca a pornit de la un procent de 3% și de la o notorietate sub 70%. ”Inca de la primele sondaje - și asta s-a pastrat pe toata tendința…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, și-a recunoscut duminica seara infrangerea. Intr-un mesaj postat pe Facebook dupa ce au inceput sa fie livrate rezultate provizorii de catre Autoritatea Electorala Permanenta, dar și dupa numaratoarea paralela

- Liderul PSD - Viorica Dancila a comis o noua gafa chiar în momentul în care se plângea ca greșelile sale sunt mediatizate pentru ca este femeie, în timp ce ale lui Klaus Iohannis și Dan Barna sunt ignorate.