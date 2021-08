Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna si-a exprimat speranta, vineri, ca la Congresul partidului sa existe "maturitatea" de a se alege cea mai buna optiune pentru conducerea formatiunii, adaugând ca un al treilea candidat este bine-venit."Am spus-o de fiecare data, USR PLUS…

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna a declarat, vineri, referitor la inscrierea celui de-al treilea candidat in cursa pentru sefia USR PLUS, ca "orice coleg care doreste sa vina cu o propunere in fata partidului e liber si binevenit sa o faca", dupa ce un a. Barna se declara convins ca partidul va avea…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna si-a exprimat speranta, vineri, ca la Congresul partidului sa existe "maturitatea" de a se alege cea mai buna optiune pentru conducerea formatiunii, adaugand ca un al treilea candidat este bine venit. "Am spus-o de fiecare data, USR PLUS este un partid deschis.…

- Fostul președinte USR Brașov în prezent senator, Irineu Darau și-a anunțat joi candidatura pentru funcția de președinte USR. Darau a declarat ca dorește sa intre în dezbateri reale cu contracandidații sai Dan Barna și Dacian Cioloș iar candidatura sa la șefia USR este o manusa aruncata celor…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a anuntat, luni, ca toti delegatii la Congresul partidului vor trebui sa fie vaccinati anti-COVID, altfel acestia vor fi inlocuiti de supleanti, neputand sa voteze nici online. "Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest…

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna nu agreeaza varianta propusa de Dacian Cioloș de a se retrage amândoi din competiția pentru șefia partidului. Barna spune ca a participat la "toate luptele pe care USR-PLUS le-a avut" si ca vrea sa mearga mai departe.Întrebat joi daca agreeaza…