Copresedintele USR PLUS Dan Barna a informat, marti, ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, se va consulta in zilele urmatoare cu reprezentantii fiecarui partid din coalitia guvernamentala pe tema Legilor Justitiei, astfel incat sa existe sustinere pentru acest proiect.



"Legile Justitiei sunt pe fluxul de a ajunge la formula pe care coalitia o va prezenta in Parlament, in urmatoarele zile continua discutiile ministrului Justitiei cu specialistii din fiecare partid al coalitiei, procedura de avizare, de asemenea, curge, astfel incat, intr-un termen cat mai scurt, intr-o saptamana jumatate…