Barna: Tragem pentru anticipate, nu vom vota guvernul Orban

- Presedintele USR, Dan Barna a declarat joi seara ca partidul sau are ca obiectiv organizarea de alegeri anticipate si nu va vota pentru investirea unui nou guvern condus de Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Barna a apreciat ca sunt "premise credibile", sanse de peste 50% pentru anticipate,…

- Presedintele PNL si premier demis, Ludovic Orban, a fost joi la consultari cu presedintele Klaus Iohannis, iar la finalizarea acestora a facut mai multe declaratii, referindu-se si la acuzatiile pe care presedintele USR, Dan Barna, le-a adus liberalilor miercuri, in plenul parlamentului. "E…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca acuzațiile USR privind o posibila colaborare între PSD și PNL și, implicit, refacerea USL are un "caracter propagandistic" și sunt "într-o totala contradictie cu realitatea". "E o…

- Alegerea primarilor in doua tururi poate fi facuta prin lege in Camera Deputaților, daca exista „o mobilizare exemplara”, a spus premierul Ludovic Orban, ca raspuns la solicitarea liderului USR, Dan Barna pentru ca Guvernul sa iși asume raspundea pe aceasta...

- Presedintele USR, Dan Barna, ii solicita premierului Ludovic Orban sa vina cu o lege a plafoanelor bugetare care sa fie responsabila din punct de vedere fiscal, precizand ca este esential ca deficitul bugetar sa fie mentinut in limita maxima de 3%."Printre masurile pentru care Guvernul isi…

- Ludovic Orban s-a intalnit, vineri dimineața. cu liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice. Printre prioritațile prezentate de președintele PLUS premierului se numara alegerile locale in doua tururi, impozitarea pensiilor speciale și anticipatele.Citește…