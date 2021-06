Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anuntat ca va fi abordata la sedinta coalitiei de marti seara tema numirii directorilor Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune. Vicepremierul a adaugat ca sunt doua variante luate in calcul, nefiind exclusa accelerarea adoptarii unui proiect de lege de…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat ca USR PLUS nu este de acord ca statul sa se transforme într-un „Mos Craciun imobiliar” si sa ofere un cadou de 400 milioane euro, prin terenul de la Romexpo, transmite News.ro. El a adaugat ca USR PLUS este deschis la dialog, însa „trebuie…

- Partidul arab israelian Raam condus de islamistul Mansour Abbas a oficializat miercuri seara oficializat sprijinul sau pentru proiect de coalitie anti-Netanyahu, eliminand astfel unul din ultimele obstacole in calea formarii unui guvern in Israel, relateaza AFP. Mansour Abbas a "semnat acordul de coalitie…

- Vicepremierul Dan Barna a calificat atacurile care apar la nivel local intre partenerii de coalitie, drept "ghionturi comunicationale", aratandu-se optimist ca, pana in 2024, guvernarea va fi stabila.

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca nu au existat puncte divergente in cadrul coalitiei de guvernare despre Legea 5G si, daca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, avea de exprimat un punct de vedere pe aceasta tema, ar fi trebuit sa il exprime in cadrul…

- Iar se schimba regulile pentru intoarcerea elevilor in banci. Sistemul ,,semafor", cu trei praguri de infectare, dispare si raman in vigoare doua scenarii. In primul, la ore in scoala vor participa fizic toti copiii. In al doilea... The post Elevii revin la scoala. Sunt luate in calcul doua scenarii,…

- Evenimentele culturale si marile concerte s-ar putea desfasura, la vara, potrivit unor reguli stabilite prin doua scenarii. Unul – fara limita de participanti dar cu testare la intrare, iar al doilea – fara testare, dar cu un numar limitat de participanti in functie de incidenta. Ministrul Culturii,…

- Ședința de urgența a USR PLUS s-ar putea finaliza cu ieșirea de la guvernare a formațiunii, susțin surse politice. Alte doua variante luate in calcul de susținatorii lui Vlad Voiculescu sunt ca USR-PLUS sa ramana in coaliția de guvernare alaturi de PNL și UDMR, cu condiția ca Florin Cițu SA NU MAI FIE…