Barna Tanczos și plimbatul ursului pe la ”Apele Române” Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, continua sa-și bata joc de cea mai importanța entitate a sistemului de gospodarire al apelor din Romania și poate chiar din Europa. Este vorba de Administrația Naționala ”Apele Romane”. De cand a ajuns la butoanele acestui minister, el este preocupat doar de propria imagine și nimeni in afara de el nu comunica din acest minister. A luat ministerul pe persoana fizica și, in același timp, sfideaza pe toata lumea prin ieșirile sale publice incercand sa prosteasca mas media și opinia publica. Practic, de cand a aterizat in fruntea acestui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

