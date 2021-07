Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat miercuri ca a fost finalizat proiectul de Ordonanța de Urgența privind intervenția imediata in localitațile unde apar urși. Potrivit minstrului, proiectul ar urma sa fie adoptat in urmatoarea ședința de Guvern.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Cluj, ca Ordonanța de Urgența privind intervenția in cazul urșilor agresivi nu este suficienta pentru ca aceștia sa nu mai puna in pericol viața oamenilor. Barna a explicat ca se pregatesc și sancțiuni pentru cei care…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, prezinta joi, 08 iulie 2021, in Ședința de Guvern, in prima lectura, proiectul de ordonanța de urgența privind aprobarea metodelor de intervenție pentru specia urs brun. Actul normativ reglementeaza modul de intervenție imediata pentru prevenirea…

- Ordonanta de urgenta privind masurile care vor fi luate impotriva ursilor agresivi a fost prezentata in coalitia de guvernare, aceasta urmand sa intre in sedinta de Guvern, a anuntat marti, la Parlament, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. "Am prezentat, intr-adevar,…

- Problematica legata de ursi este complexa, fiind clar nevoie de masuri pe termen mediu, lung, dar si scurt pentru a interveni in apararea vietii umane, a scris, marti pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentanti ai crescatorilor…

