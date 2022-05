Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice. Sunt convins ca epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice intr-o ora si 37 de minute se datoreaza pe de-o parte popularitatii in crestere…

- Bugetul programului "Rabla Plus" alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri ce a demarat vineri, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook. "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul…

- Administratia Fondului de Mediu anunta ca o noua sesiune de inscriere in cadrul Programului Rabla Clasic si Rabla Plus va incepe pe 13 mai 2022. O noua sesiune a programelor „Rabla” si „Rabla Plus” va debuta pe data de 13 mai, acestea urmand sa se adreseze, in premiera, si institutiilor publice si unitatilor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a afirmat marti ca Romania are foarte multi cetateni turisti sau neturisti, iresponsabili, care nu tin cont de regulile bunului simt, dar nici de lege, abandonand deseuri peste tot.Lansam astazi inca o campanie prin care ne propunem sa transformam…

- Combinatul Azomureș a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, pentru ca era mult mai rentabil, in condițiile majorarii prețurilor, susține Toma Petcu, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Senat. Autoritațile trebuie sa faca lumina in acest…

- Guvernul a finalizat toata legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an, iar institutiile publice pot incepe sa le emita, a afirmat, marti, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de profil. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am facut treaba…

- In momentul de fata nu exista nicio influenta din directia Ucrainei spre zona de nord a tarii noastre in ceea ce priveste calitatea aerului, a subliniat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. ‘Din pacate, riscul poluarii atmosferei si aerului, mai ales pe teritoriul Ucrainei,…

- In urma negocierilor politice, PSD urmeaza sa mai numeasca un secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor condus de senatorul UDMR Barna Tanczos. Potrivit informațiilor noastre, acest post a fost adjudecat de catre PSD Constanța și, deja, liderul organizației, senatorul Felix Stroe,…