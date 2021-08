Stiri pe aceeasi tema

- „De obicei cumpara sotia, nu prea fac cumparaturi in piata, dar scumpirile sunt evidente. De exemplu, in domeniul in care lucrez s-a triplat pretul masei lemnoase, s-a triplat pretul cherestelei, s-a dublat pretul la fierul beton pentru ca toate investitiile sunt mai scumpe. Si in piata se vede: scumpiri…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a fost intrebat, intr-o conferința de presa, despre prețul la diverse produse. Spre deosebire de premierul Cițu, ministrul UDMR nu ramane blocat in faza de negare și recunoaște ca situația nu este deloc roz. „Scumpirile sunt evidente. De exemplu, in domeniul…

- Astazi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, au avut o intalnire de lucru la sediul MAI.Discutiile au avut ca principala tema identificarea de solutii si activitati comune celor doua ministere care sa contribuie la protectia mediului,…

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei, a declarat, duminica, Ministrul Energiei, Virgil Popescu. Minisrtrul Energiei consider ca aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere…

- Numarul dosarelor penale inregistrate in primele șase luni ale acestui an ca urmare a taierilor ilegale de paduri au crescut cu 33% fața de aceeași perioada a anului trecut, ajungand la 5.952. Numarul persoanelor impotriva carora s-au dispus masuri preventive in primul semestru al acestui an aproape…

- Romania nu are un sistem de taxare a poluarii si este nevoie de un pachet de masuri care sa faca diferenta intre cetateanul care, intr-adevar, nu-si permite o masina noua si cel care umbla pe strada cu o masina mai veche de 15 ani, dar pe piata libera costa 15 - 20.000 de euro, a afirmat, joi, intr-o…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care permite interventia imediata in localitatile unde se semnaleaza prezenta ursilor a fost finalizat si va fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Proiectul de Ordonanta…