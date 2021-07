Barna: Susţin orice măsură, oricât de fermă, pentru a încuraja vaccinarea anti-COVID-19 Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, ca sustine orice masura, oricat de ferma, care ar putea incuraja vaccinarea anti-COVID-19 in Romania, mentionand ca in prezent nu exista posibilitatea vaccinarii obligatorii impotriva noului coronavirus.



"In ce priveste vaccinarea, orice masura, oricat de ferma este, o sustin cu toata convingerea. Adica eu chiar cred ca ar fi trebuit sa avem masuri mult mai ferme in ceea ce inseamna vaccinarea, in sensul de acces limitat la evenimente, nici macar pe partea cu teste, ci doar pentru persoane vaccinate, tocmai pentru a incuraja vaccinarea.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

