Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a facut primele declarații dupa ședința din aceasta dimineața de la Cotroceni, la care a fost invitat de președintele Klaus Iohannis, alaturi de co-președintele USR PLUS, Dan Barna, dar și de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

- ​Viitorul guvern va fi unul suplu care va avea maximun 18 ministere, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. El a precizat ca negocierile cu USR-PLUS și UDMR vor începe sâmbata. Orban a adaugat ca nu vor fi „înființate ministere pentru portofolii”. ​„România…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis, joi, ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintelui Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.„Astazi dimineața, in prezența președintelui…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune intr-un mesaj pe Facebook ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintului Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit joi dimineața, la Cotroceni, cu premierul propus, Florin Cîțu, și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentala.La întâlnirea de la Cotroceni au fost Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache…

- Ludovic Orban si Florin Citu, presedintele PNL si premierul propus de liberali, incep ziua de joi la Cotroceni, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Orban si Citu urmeaza sa ia "binecuvantarea" de la Klaus Iohannis, intr-o intalnire care incepe la ora 9.00. Ulterior, Klaus Iohannis…

- „Salut acordul asupra Bugetului Multianual al Uniunii Europene la care s-a ajuns intre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana! Este o veste extraordinara pentru Romania, care va beneficia in urmatorii ani de 46,4 miliarde de euro. Acesta este rezultatul unei munci de echipa,…

- Social-democrații il acuza pe consilierul de stat Andi Manciu ca este „un falsificator de duzina”: „Și-a contrafacut studiile, inventand pur și simplu o diploma de licența”. „Consilierul de stat, Andi Manciu, cel pus de premierul Orban in fruntea Grupului de Comunicare Strategica, entitatea obscura…