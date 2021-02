Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna transmite ca a discutat cu reprezentantii mai multor organizatii de studenti, subliniind ca subventia pentru transport se aplica pe toata durata anului, nu doar pe perioada cursurilor, fara limita de calatorii. "Am discutat azi cu reprezentanti ai mai multor organizatii de studenti…

- Formularul prin care parinții iși exprima consimțamantul pentru testarea Covid-19 a elevilor a fost definitivat. Formularul de consimțamant pentru testarea elevilor poate fi vazut AICI . „Acel formular trebuie sa fie scris si semnat si va fi necesar in cazul in care copilul prezinta simptome sau in…

- Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activitaților școlare.In cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare .Cum va proceda fiecare…

- Școala se va relua in format fizic din 8 februarie, cand incepe al doilea semestru al anului educațional 2020-2021. Școala va funcționa in trei scenarii epidemiologice. In scenariul verde, toate școlile se redeschid fizic, toți școlarii și preșcolarii merg la cursuri. In scenariul galben, merg in continuare…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor si datelor existente in acest moment, iar anticorpii incep sa apara la 14 zile de la administrarea primei doze de ser, in cazul vaccinului…

- Geanta unei femei ramane un mister pentru mulți barbați, fiind locul unde poți gasi orice, indiferent de marimea acesteia. Doar ca, uneori, poșeta ajunge sa fie foarte greu de purtat din cauza tuturor lucrurilor pe care le consideram necesare și de care nu ne putem desparți. Și chiar daca lista cu obiectele…

- In total, este vorba de 72 de trenuri, din care 42 de trenuri ale CFR Calatori, 20 trenuri ale Regio Calatori si 10 trenuri ale Transferoviar Calatori. Durata calatoriei de la Bucuresti Nord la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti va fi de 20 de minute, iar trenurile vor circula la un interval…

- Prin modificarile aduse la Legea uceniciei nr.279/2005 se permite persoanelor cu studii primare sa fie cuprinse in programe de pregatire pentru ucenicia la locul de munca. Prin ucenicie la locul de munca, se urmarește obținerea unei calificari pentru tinerii cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa…