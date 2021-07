Stiri pe aceeasi tema

- Actul de management se judeca asezat, la rece, nu dupa o declaratie oricat de nefericita a fost, insa va exista o evaluare a mandatului directorului general al CFR Calatori si vom concluziona ce se intampla in continuare la aceasta companie, a afirmat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor s-a intalnit in aceasta dimineața cu responsabilii de la Caile Ferate in urma seriei de accidente și intarzieri care s-au inregistrat. Catalin Drula a declarat ca nu se gandește deocamdata la demiterea directorului de la CFR Calatori.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a fost intrebat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa de la minister, daca il va demite pe șeful CFR Calatori, Ovidiu Vizante, dupa ce acesta a avut o ieșire nervoasa fața de un jurnalist, in urma blocajelor trenurilor de joi. Oficialul din Guvern a spus…

- PSD a scris joi un comentariu critic la postarea in care premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. „Daca…

- Premierul Florin Cițu ii transmite un reproș voalat ministrului Transporturilor, Catalin Drula (USR PLUS), ca nu l-a demis pe directorul CFR dupa reacția in legatura cu trenul in care erau și copii blocat toata noaptea in camp fara nicio intervenție. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum…

- „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. Reacția este un mesaj catre ministrul Transporturilor, Catalin Drula, (USR PLUS) care nici pana la aceasta ora nu l-a demis din funcție pe directorul CFR Calatori. Mai…

- Directorul general al TAROM, Mihaița Ursu, va fi inlocuit cu fiul cosmonautului roman Dumitru Prunariu, Catalin Prunariu, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Catalin Prunariu va fi al 8-lea director Tarom din ultimii 3 ani. Actualul șef TAROM este vazut ca fiind omul…

- ”Mai nou, am ințeles ca mai mi s-a schimbat numele.. ba cap de cartel, ba Jimmy Hoffa”, spunea Ion Rdaoi, presedintele ”Unitatea” - Sindicatul Liber din Metrou (USLM)Atenția presei și ping-pongul cu replici acide dintre minister și sindicat l-au animat pe Radoi de la metrou. Cand nu se compara cu faimosul…