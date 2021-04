Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni seara, la un post TV, ca relatia sa cu premierul Florin Citu este una “foarte buna, colegiala”. "Cele doua zile de saptamana trecuta in care am asezat coalitia pe baze mai functionale si mai solide a avut exact acest rol sa resetam functionarea si am o relatie…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni seara, ca relatia sa cu premierul Florin Citu este una “foarte buna, colegiala”, precizand ca saptamana trecuta a fost un moment greu al coalitiei pe care partidele aflate la guvernare au reusit sa-l depaseasca.

- Vicepremierul Dan Barna a explicat, in urma cererii primului ministru Florin Cițu, ca a fost informat, pe data de 15 aprilie, de echipa de la Ministerul Sanatații ca verifica posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 in cele doua baze de date

- Vicepremierul Dan Barna ii reproșeaza primului ministru Florin Cițu eșecul campaniei de vaccinare, spunand ca locul 25 din 27 la nivelul Europei „nu arata nici performanța, nici ințelepciune strategica”. Premierul coordoneaza direct campania de vaccinare impotriva COVID-19. Dan Barna spune…

- Vicepremierul Dan Barna a spus zilele trecute ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza proprii miniștrii, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premierul Florin Cițu fara acordul USR-PLUS. De cealalta parte, Florin Cițu nu pare sa fie de…

- Vicepremierul Dan Barna nu exclude posibilitatea de a exista concedieri in randul bugetarilor in 2021. Mai multe companii de stat vor intra intr-un proces de restructurare anul acesta și renunțarea la angajați ar putea fi o consecința a optimizarii activitații lor, a spus vineri seara, la Digi24, vicepremierul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca nu i-a cerut nimeni demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Citu este una "foarte buna". "Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodata in discutie ca cineva din Guvern sa-mi ceara demisia. Nu mi-a cerut nimeni demisia. Cu…