Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Mai mult decat atat, Dan Barna a precizat ca situația pensiilor speciale este prioritara, subliniind insa pentru fiecare categorie beneficiara trebuie modificata cate o lege, ținand cont și de deciziile Curții Constituționale. Barna a precizat ca o comisie va analiza aceasta situație. In curusul zilei…

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca social-democratii vor propune marti, în sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor."Despre…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca social-democratii vor propune marti, in sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. "Despre pensiile speciale…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, la Digi24 , ca dorește ca in aceasta saptamana sau cea urmatoare Parlamentul sa voteze in plen comun eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. De asemenea, acesta a spus ca anul acesta va fi modificat Codul Administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale…

- PMP a fost primul partid care a anunțat prin vocea liderului sau, Eugen Tomac, ca nu va accepta pensiile speciale prevazute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. In condițiile in care 4,5 milioane de romani au o pensie de sub 1000 de lei este inacceptabil și profund imoral…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca va convoca Birourile Permanente Reunite pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cu condiția ca acești bani sa fie folosiți pentru dublarea alocațiilor copiilor. Declarația lui Ciolacu apare în contextul în…

- Partidul Mișcarea Populara a solicitat convocarea Birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea in plen a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și...