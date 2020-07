Barna speră ca ţările europene să nu interzică accesul românilor din cauza pandemiei de COVID-19 Presedintele USR, Dan Barna, si-a exprimat, vineri, ingrijorarea privind numarul mare de bolnavi de COVID-19 si spera ca celelalte tari europene, printre care si Italia, sa nu interzica accesul cetatenilor romani din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus.



"Am vazut chiar aseara (joi seara n.r.), Italia a limitat accesul cetatenilor din 13 state, printre care si Moldova, Romania nu este inca pe aceasta lista si sper sa nu ajungem sa ne fie inchise, si nu vorbesc doar de Italia, unde avem un numar mare de romani, dar si de celelalte state europene, sper sa nu ajungem in situatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia iși inchide granițele pentru țarile cu numar mare de cazuri de Covid. Autoritațile din Peninsula au facut publice listele cu zonele roșii, ce au risc mare de infectare, precum și lista verde, a statelor care pot intra in țara fara sa stea in izolare sau carantina.

- Cu tot mai multe cazuri noi de COVID-19, românii încep sa primeasca interzis sau partial interzis în unele tari. România a ajuns pe locul patru în topul statelor europene cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Astfel, 10 state…

- Cel putin 10 state europene au impus restrictii de calatorie cetatenilor romani dupa cresterea alarmanta a numarului de infectari din Romania, in conditiile in care doar Suedia, Portugalia si Luxemburg ne depasesc la numarul de cazuri noi de Covid-19. Exista trei tari care au anuntat deja ca nu mai…

- Ziarul Unirea Cele 5 state care au inchis granițele pentru romani din cauza pandemiei. Norvegia și Danemarca, in aceasta lista Cinci state europene au interzis accesul romanilor din cauza numarului crescut de cazuri: Estonia, Malta, Danemarca, Norvegia și Malta. Creșterea numarului infectari cu noul…

- New York Times: UE vrea sa interzica intrarea in țarile membre a cetatenilor americani, din cauza pandemiei inca foarte active din SUA Uniunea Europeana intentioneaza sa le interzica americanilor intrarea pe teritoriul sau odata ce isi va redeschide frontierele pentru tari terte, din cauza pandemiei…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…

- Germania, Italia si Spania s-au alaturat solicitarii unui grup de 12 state membre ale UE adresate Comisiei Europene de suspendare a regulilor care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, au anuntat sambata oficialii

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), pina la data de 1 mai curent, in afara R. Moldova au decedat 6 persoane, cetațeni moldoveni, fiind confirmați cu COVID-19, scrie ZdG.md. Dintre aceștia, o persoana in Spania, doua in Germania și trei persoane in Italia. MAEIE precizeaza…