- ”Este un angajament ferm al actualei coalitii. Vom avea o noua lege a pensiilor care va pastra greutatea sistemului de pensii in constructia bugetara”, a spus Barna, la Palatul Parlamentului.Despre egalizarea varstei de pensionare si majorarea nivelului de cotizare, copreședintele USR-PLUS a precizat…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat aseara, la emisiunea Romania 9, pe TVR1, ca in privinta reformei pensiilor, in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica vastei de pensionare pe fiecare stat

- Orice angajat din Romania va putea sa lucreze, fie in sistemul privat fie in sistemul public, pana la varsta de 70 de ani daca doreste, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Raluca Turcan, potrivit AGERPRES. Potrivit acesteia, varsta de pensionare…