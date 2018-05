Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat faptul ca Romania se numara printre statele europene care au blocat planurile de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. MAE susține ca textul propus era ”lispit de echilibru”.…

- MAE a anuntat sambata ca propunerea Serviciului European de Actiune Externa de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, printre care si Romania este una lipsita de echilibru, cu accent doar pe un element.

- Romania, Ungaria si Cehia au blocat, vineri, 11 mai, planurile Uniunii Europene de adoptare a unei declaratii comune prin care blocul comunitar sa condamne oficial mutarea ambasadelor, in frunte cu Ambasada SUA, de la Tel Aviv la Ierusalim. Initiativa de adoptare a declaratiei ar fi apartinut Frantei,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat in seara in care s-a intors din Israel ca in Romania a funcționat o „lege nescrisa” respectata inclusiv de fostul președinte Traian Basescu și pe care președintele Klaus Iohannis a incalcat-o in contextul discuțiilor contradictorii privind mutarea ambasadei…

- In ultima saptamana, unul din marile conflicte prezente in politica din Romania a fost cel dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputațilo, Liviu Dragnea, insoțit de Guvernul Dancila. Tema a fost mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la IErusalim, dupa modelul SUA, negand,…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…