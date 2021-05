Barna: Se vor găsi soluţii mai moderne pentru agricultură din celelalte fonduri europene Romania nu a renuntat la irigatii, doar ca proiectele prezentate nu mai erau de actualitate, a declarat, miercuri, vicepremierul Dan Barna, care a dat asigurari ca se vor gasi solutii de finantare a unor proiecte mai moderne si mai adaptate actualelor tehnologii pentru agricultura din celelalte fonduri europene de care tara noastra beneficiaza in perioada urmatoare.



"Tocmai exista o alocare importanta, sunt 300 de milioane. (...) Sumele acelea foarte mari despre care s-a discutat initial erau in perspectiva unei anvelope de 40 de miliarde gandita doar ca prima propunere de negociere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Exista o alocare importanta, sunt 300 de milioane pentru demlastiniri si reabilitari de terenuri. Sumele acelea foarte mari despre care s-a discutat initial erau in perspectiva unei anvelope de 40 de miliarde, gandita doar ca prima propunere de negociere cu Comisia Europeana pentru a vedea care proiecte…

- În ce privește securizarea propriilor fonduri, UE face o treaba destul de proasta. Dupa cum ea însași admite, cam o jumatate de miliard de euro se evapora în fiecare an. Un nou parchet la nivelul întregului bloc, dedicat luptei cu fraudele cu fonduri UE, este un început…

- ”Am promis sa fiu foarte transparent referitor la verificarea pe care DLAF o face pe activitatea mea profesionala inainte de intrarea in politica.DLAF este o instituție administrativa, care face verificari referitoare la proiectele europene. Daca exista suspiciuni, trebuie trimise la DNA.In urma apariției…

- Presupuse nereguli legate de proiecte finanțate cu fonduri europene Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Doua sesizari ale Departamentului de Lupta Antifrauda au intrat luni pe rolul DNA cu privire la presupuse nereguli legate de derularea a doua proiecte finanțate cu fonduri europene…

- Directia Nationala Anticoruptie nu considera o prioritate lamurirea dosarelor in care sunt vizate afacerile vicepremierului Dan Barna. Sesizarile transmise de DLAF saptamana trecuta, pe doua dintre proiectele cu fonduri europene coordonate de liderul USR, in care beneficiar a fost CJ Alba, au fost…

- Comunicat de presa| Spitalele și IMM-urile din Alba sunt eligibile pentru noi fonduri europene grație eurodeputatului Victor Negrescu Europarlamentarul Victor Negrescu a primit sprijinul Parlamentului European pentru amendamentele depuse la nivel european pentru a se asigura ca banii din programele…

- Ministerul Sanatatii va avea, probabil chiar din toamna acestui an, o Agentie nationala de investitii in infrastructura de sanatate, pentru a veni in sprijinul unitatilor sanitare care vor sa depuna proiecte pentru finantare din fonduri europene, a declarat, sambata, la Oradea, secretarul de stat…

- Personalul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP) se va dubla in perioada imediat urmatoare, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, potrivit AGERPRES. Potrivit acesteia, in sistemul CNPP vor fi angajati intre 1.000 si 2.000 de salariati, a…