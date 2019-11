Barna, salvat de slogan?

Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 3 candidați la alegerile prezidențiale spera sa ajunga in turul 2 și sa se confrunte electoral cu actualul președinte, Klaus Iohannis, care mai vrea un mandat la Palatul Cotroceni și care se afla in fruntea preferințelor electoratului. Este vorba despre, Mircea Diaconu, Viorica Dancila,…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…

- Viorica Dancila și-a depus astazi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei a fost așteptat de zeci de susținatori. ”Partidul vrea sa arate ca are forța, chiar daca a fost infrant pe 26 mai. Și are forța! E mult pana departe, asta insemnand Palatul…

- Klaus Iohannis, Theodor Paleologu și Mircea Diaconu au venit in Constanța in același timp, dupa ce Dan Barna și Viorica Dancila au bifat și ei vizita la malul marii in urma cu doua saptamani, la 48 de ore distanța unul de altul. Primii cinci prezidențiabili s-au grabit sa ajunga in Constanța la inceputul…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat profita de weekend pentru a face negocieri, susține Romania TV. Ar mai fi nevoie de mai puțin de zece voturi pentru ca Guvernul sa primeasca votul de incredere in Parlament, mai precizeaza sursa citata. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat,…

- In decursul emisiunii ”Romania 2019”, fiecare susținator a incercat sa scoata in evidența principalele atuuri ale propriului candidat inscris in cursa prezidențiala. Marele caștigator al celei de-a doua ediții a emisiunii Romania 2019 a fost susținatorul lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan.…

- La intrebarea ”Pe cine votați in turul 1”, cititorii DC News au ales astfel: Viorica Dancila 41,8% (777) Ramona-Ioana Bruynseels 7,6% (142) Klaus Iohannis 12,4% (231) Dan Barna 3,4% (64) Kelemen Hunor 1,1% (21) Mircea Diaconu…

- "Este pur si simplu ridicol sa acuzi ca nu esti lasat sa guvernezi, cand un simplu bilant arata ca, in doi ani si jumatate, ai schimbat trei guverne si 80, atentie, 80 de ministri! Sunt cifre incredibile, care arata cata instabilitate si probleme - de la cele strict administrative pana la cele legate…