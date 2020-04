Barna: Salutăm proiectul PNL privind impozitarea pensiilor speciale; USR susţine adoptarea unei OUG Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a salutat proiectul de lege al PNL privind impozitarea pensiilor speciale, mentionand ca parlamentarii formatiunii vor colabora cu orice partid dispus sa ajute la rezolvarea acestei chestiuni. In acelasi timp, USR a precizat pe Facebook ca solutia cea mai rapida ar fi o ordonanta de urgenta in domeniu, care sa fie adoptata chiar in cursul zilei de miercuri. "Salutam decizia PNL de a depune la cateva ore dupa USR un proiect de lege privind impozitarea pensiilor speciale. Vrem sa credem ca, macar pe acest subiect, nu e vorba de concurenta politica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania, la initiativa deputatilor Claudiu Nasui si Cristina Pruna, a depus in Parlament un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale, definite ca pensii suplimentare fata de pensia contributiva. „Proiectul USR prevede un impozit de 90% pentru toate pensiile speciale…

- UDMR a depus de anul trecut un proiect de lege privind impozitarea pensiilor speciale si asteapta sustinerea tuturor fortelor politice parlamentare, inclusiv a USR, pentru acest act normativ, a afirmat, miercuri, liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. „UDMR a depus in decembrie 2019 un proiect legislativ…

- Uniunea Salvati Romania (USR), la initiativa deputatilor Claudiu Nasui si Cristina Pruna, a depus in Parlament un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale, definite ca pensii suplimentare fata de pensia contributiva. Proiectul USR prevede un impozit de 90% pentru toate pensii speciale…

- Uniunea Salvați Romania, la inițiativa deputaților Claudiu Nasui și Cristina Pruna, a depus in Parlament un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale, definite ca pensii suplimentare fața de pensia contributiva. Proiectul USR prevede un impozit de 90% pentru toate pensii speciale…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, reia subiectul desființarii pensiilor speciale sau impozitarea lor, aratand intr-o postare pe Facebook ca statul roman a cheltuit cu acestea 1.62 miliarde de lei in doar primele doua luni ale anului. „Daca banii aceștia ar fi fost investiți in sistemul medical am fi…

- Deputatul liberal Ioan Cupsa a anuntat, luni, ca PNL va sustine, la votul final, proiectul de lege privind pensiile speciale, dar nu si amendamentele facute de presedintele Comisiei pentru munca, social-democratul Adrian Solomon."Maine, PNL, ca si initiator, va sustine proiectul de desfiintare…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la Digi24, ca PSD are ca scop adoptarea proiectului PNL de eliminare a pensiilor speciale, proiect care risca sa fie declarat neconstituțional de catre CCR. Astfel, sesiunea extraordinara pe care intenționeaza sa o convoace PSD este ”o bataie de joc”, prin care…

- USR sustine orice demers pentru eliminarea pensiilor speciale Presedintele USR, Dan Barna, la sediul Institutiei Avocatului Poporului. Foto: Agerpres. USR sustine orice demers politic ce va avea ca finalitate eliminarea pensiilor speciale, fie ca este vorba de adoptarea unui proiect de lege în…