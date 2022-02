Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR, deputatul de Sibiu Dan Barna, a apreciat protestul de pe Facebook al colegilor sai de filiala si a oferit bomboane, vineri, jurnalistilor prezenti la conferinta de presa, ca simbol ca nu isi doreste scandaluri in partid. Dupa ce in urma cu o saptamana filiala USR Sibiu a afisat…

- Doi cetateni romani, sot si sotie, rezidenti in Danemarca, au fost retinuti de catre autoritatile daneze si se afla in custodia a doua centre de detentie diferite. Copilul celor doi soti a fost internat, la data de 29 ianuarie, intr-o unitate medicala, fara ca familiei sa ii fie furnizate informatii…

- „Ca urmare a cazului prezentat in mediul virtual – in care a fost implicat un membru al organizației PNL Brașov, in cursul zilei de duminica – 30 ianuarie, a fost convocata in regim de urgența o ședința a conducerii Organizației Municipale PNL Brașov.In cadrul acestei ședințe a fost analizata pe larg…

- Bogdan Pintilie a anuntat ca a demisionat din PNL, dupa reactiile la postarea cu viceprimarul municipiului Brasov, Flavia Boghiu, scrie Agerpres. "Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am si sters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze…

- Vicepreședintele PNL Alina Gorghiu a insistat, miercuri, ca ministrul Apararii a facut o declarație „neinspirata” cu privire la criza militara din Ucraina și opțiunile strategice ale Romaniei. In cursul dimineții, senatoarea liberala a postat pe contul ei de Facebook o critica la adresa ministrului…

- Fosta consiliera la MAI, Alina Zbanca, se arata indignata de faptul ca de 12 zile, ministerul tace și nu se comunica nimic, nici pe rețele de socializare, nici pe pagina oficiala, nici în presa. „O fi dat ministra Revenco indicație sa nu se comunice sau nu mai exista Serviciu de presa…

- Angajatii parcului national american Yellowstone au filmat un moment neobisnuit in care un urs grizzly indraznet s a alaturat unor lupi aflati la vanatoare si apoi a fugit cu prada haitei, relateaza The Guardian luni, 3 ianuarie.Inregistrarea video, publicata pe pagina de Facebook a Serviciului Parcurilor…

- Vicepreședintele USR Dan Barna a transmis, joi, pe Facebook, dupa dezvaluirilor facute azi, 9 decembrie, de Libertatea, cu privire la lucrarea de masterat plagiata de ministrul Digitalizarii, Florin Roman. „Premierul Ciuca ar trebui sa știe care sunt consecințele daca pleci la lupta cu un soldat neinstruit,…