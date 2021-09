Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna l-a acuzat pe Florin Cițu ca el a fot cel care a ignorat masurile de prevenție propuse de fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, iar ancheta pe care a declanșat-o premierul privind felul in care Ministerul Sanatații a pregatit valul patru al pandemiei ar putea sa-i arate ca vina este…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna exclude ipoteza retragerii demisiilor din partea ministrilor USR PLUS. "Demisiile au fost anuntate ieri seara si depuse in aceasta dimineata la Cabinetul premierului, in deplina asumare si in deplina responsabilitate. Acest cabinet Florin Citu a expirat. Rolul de premier…

- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- Liderul USR PLUS Dan Barna l-a vizitat luni pe Patriarhul Daniel, iar in urma discutiilor acesta a precizat ca este optimist si toate vocile importante in societate trebuie sa aiba greutate si sa fie prezente in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Intrebat despre posibilitatea ca si in tara…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca guvernul condus de Florin Cițu da vina pe primari pentru eșecul vaccinarii in mediul rural, dar nu le-a dat nicio atribuție, in schimb i-a „cocoșat” cu cheltuieli. „Dupa ce a ratat - #bigtime - toate țintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei,…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a criticat pe premierul Florin Cițu pentru ca a ratat campania de vaccinare și i-a reproșat ca nu s-a concentrat și pe zonele rurale, ci doar pe orașe. De asemenea, in mesajul postat, miercuri, de liderul PSD pe pagina sa de Facebook o critica și pe Raluca Turcan, ministrul…

- Dan Barna a precizat ca va propune prim-ministrului Florin Citu ca Biserica Ortodoxa sa devina partener in campania de vaccinare pentru ca preotii sa transmita mesaje in acest sens. El a oferit exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, unde in urma unui astfel de demers, rata vaccinarii a ajuns la…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, se va afla, vineri, la Bucuresti, unde se va intalni cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, pentru a discuta despre derularea campaniei nationale de vaccinare in Romania si va efectua, ulterior, o vizita la centrul de imunizare…