Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova pregatește un nou Cod al Navigației in conformitate cu standardele internaționale, care va include prevederile legislației UE, precum și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte. INFOTAG informeaza ca documentul, care prezinta perspectivele de dezvoltare a industriei,…

- Romania continua dialogul aprofundat cu Republica Moldova, pentru a acorda Chișinaului tot sprijinul necesar in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Declarația aparține președintelui Senatului roman, Nicolae Ciuca, și a fost facuta la o intrevedere cu președinta Comisiei parlamentare politica externa…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va merge saptamana viitoare intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, a anunțat vineri Departamentul de Stat, potrivit AFP, care noteaza ca acesta este un nou semnal occidental de țarii noastre, in contextul creșterii tensiunilor cu Rusia, scrie hotnews.ro…

- Sprijinul "ferm" pentru state precum Ucraina si Republica Moldova si o abordare cuprinzatoare a securitatii in regiunea Marii Negre sunt "esentiale", pe termen scurt si mediu, in raport cu posibila evolutie a situatiei, a afirmat, vineri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, la Black Sea and Balkans Security…

- Sprijinul “ferm” pentru state precum Ucraina si Republica Moldova si o abordare cuprinzatoare a securitatii in regiunea Marii Negre sunt “esentiale”, pe termen scurt si mediu, in raport cu posibila evolutie a situatiei, a afirmat ministrul Apararii, Angel Tilvar. “Razboiul din Ucraina a aratat necesitatea…

- Ziua Naționala a Vinului din Republica Moldova a fost desemnata ciștigatoarea categoriei „Magnet of the Region” in cadrul prestigiosului concurs tematic „Wine Travel Awards” 2023-2024. Inminarea premiilor a avut loc in cadrul celei mai cunoscute expoziții britanice „London Wine Fair” 2024. Distincția…

- Candidatul PSD pentru funcția de primaral municipiului Suceava, Vasile Rimbu, propune organizarea unui concurs internațional de arhitectura pentru valorificarea frumuseții naturale a raului Suceava printr-un intr-un proiect de dezvoltare sustenabila. El a facut propunerea dupa ce unul dintre candidații…

- In perioada martie 2024 octombrie 2024 se implementeaza proiectul "Anghel Saligny Dincolo de pod" cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din Romania, din timbrul de arhitectura, si The Kingrsquo;s Foundation. In perioada martie 2024 octombrie 2024 se implementeaza proiectul "Anghel Saligny Dincolo de pod"…