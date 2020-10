Partidul Social Democrat "da platforma de comunicare unor persoane care sustin ca nu exista virusul", iar liderul Marcel Ciolacu si conducerea partidului ii sustin, a declarat joi presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. "Asta arata exact iresponsabilitatea PSD - sa dai platforma de comunicare unor persoane care, in ciuda evidentelor mai mult decat explicite, continua sa sustina tampenii - ca nu exista virusul, ca ne infecteaza extraterestrii, ca ne cipeaza si alte ineptii. Asta arata o iresponsabilitate uriasa a PSD-lui si un politicianism absolut iresponsabil in momentul acesta in care…