- PSD sustine abrogarea pensiilor speciale, in conditiile in care va fi adoptata in Parlament o varianta "fara ca sa existe riscul de a se castiga in instanta", a doua varianta fiind cea a impozitarii "drastice" a acestora, a declarat marti deputatul social-democrat Daniel Suciu. El a atras atentia asupra…

- PSD a decis, luni, in cadrul sedintei conducerii interimare a partidului, sa sustina, in Parlament, abrogarea tuturor pensiilor speciale din Romania, mai putin pensiile de serviciu ale militarilor. Anuntul a fost facut de vicepresedintele PSD Gabriel Zetea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National…

- PSD incearca sa ia fata PNL si sa anuleze demersul Executivului condus de Ludovic Orban de a-si asuma raspunderea pe mai multe proiecte din justitie si economie. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, introducerea pe ordinea de zi a sedintei de plen a mai multor proiecte, printre care…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata ca pensiile speciale ale parlamentarilor pot fi eliminate, in timp ce ale magistratilor si ale militarilor nu, avand in vedere ca "exista tratate internationale si hotarari de Curte Constitutionala", noteaza Agerpres.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor…