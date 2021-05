Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, in legatura cu o eventuala candidatura la presedintia Romaniei in 2024, ca daca Guvernul va avea succes, va fi intr-o pozitie in care aceasta optiune "va fi pe masa", in caz contrar, sansele vor fi "destul de mici". "Sa luam lucrurile in logica fireasca. In momentul de fata sunt vicepremier in Guvernul Romaniei si obiectivul meu este ca aceasta campanie de vaccinare sa aiba succes si acest Guvern sa treaca Romania de pandemie si sa o reaseze pe o directie de crestere si stabilitate economica de care avem cu totii disperata nevoie. In functie de performanta…