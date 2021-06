Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat ca USR PLUS nu este de acord ca statul sa se transforme într-un „Mos Craciun imobiliar” si sa ofere un cadou de 400 milioane euro, prin terenul de la Romexpo, transmite News.ro. El a adaugat ca USR PLUS este deschis la dialog, însa „trebuie…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat luni ca in cadrul sedintei Biroului National al formatiunii a fost reiterat punctul de vedere conform caruia, prin transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenului de la Romexpo, statul…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat luni ca in cadrul sedintei Biroului National al formatiunii a fost reiterat punctul de vedere conform caruia, prin transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenului de la Romexpo,…

- „Alaturi de colegii mei din USR PLUS m-am opus de la bun inceput adoptarii acestei legi. Sustinem dezvoltarea. Ne opunem insa legilor date cu dedicatie, de pe urma carora castiga diferite grupuri de interese. Proprietatea statului trebuie valorificata transparent si printr-o licitatie deschisa adresata…

- Președintele Klaus Iohannis trimite la reexaminare legea prin care terenul de la Romexpo trecere cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), deși CCR a stabilit ca legea este constituționala. Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de…

- Legea prin care statul roman ar da gratuit Camerei de Comert si Industrie a Romaniei cele 46 de hectare unde se afla Romexpo a fost trimisa de presedintele Klaus Iohannis Parlamentului pentru reexaminare.

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea legii care vizeaza transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenurilor proprietate privata a statului aflate, pana la data intrarii in vigoare a actului normativ, in folosinta gratuita…

- Parlamentul nu si-a depasit atributia constitutionala privind legiferarea in cazul actului normativ prin care un teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, precizeaza Curtea…