- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…

- "Trebuie sa reducem deficitul in asa fel incat sa nu punem in pericol perspectivele redresarii economice, prin urmare vom continua sprijinirea economiei si a sistemului de sanatate, care raman prioritare in aceste circumstante dificile", a transmis Nazare.Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, printr-o hotarare, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.300 de lei lunar, reprezentand o crestere de 3% fata de luna decembrie 2020. „Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- Având în vedere importanța Planului National de Redresare și Reziliența pentru angajați și pentru angajatori, cerem viitorului Guvern sa NU grabeasca adoptarea acestui document și sa implice activ partenerii sociali și sa se consulte cu aceștia pentru adoptarea unui plan cât mai consistent…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

