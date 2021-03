Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni, ca, in cadrul coalitiei guvernamentale, s-a convenit modificarea legilor de functionare ale Televiziunii si Radioului Publice, astfel incat sa existe functiile de presedinte si director general, care sa fie propusi de Consiliile de administratie. "In discutia de astazi s-a convenit (...) ca decizie politica, care va fi propusa pana saptamana viitoare de catre grupul de lucru ca modificare a legislatiei, o abordare in care presedintele si directorul general sa fie membri ai Consiliilor de administratie, presedintele, evident, va fi propus de Consiliul…