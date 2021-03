Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna spune ca nu ar exista neintelegeri intre ministrul Sanatatii si premier, dupa ce Florin Citu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la inceputul anului pentru combaterea pandemiei si sa comunice saptamanal aceste informatii. Dan Barna sustine…

- Vicepremierul Dan Barna a respins joi ca ar exista neînțelegeri între ministrul Sanatații și premier, dupa ce Florin Cîțu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la începutul anului pentru pregatirea valulului al treilea al pandemiei și sa…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut USR PLUS sa il susțina pe Vlad Voiculescu, spune liderul Dan Barna, care respinge existența unor neințelegeri intre ministrul Sanatații și premierul Florin Cițu. „In discuția de ieri (mieruri - n.r.), de la Cotroceni, cu premierul Cițu, cu liderii celorlalte…

- Ministerul Sanatații (MS) a trimis abia ieri solicitarea catre Ministerul Finanțelor pentru a vira banii pentru plata personalului din centrele de vaccinare, neplatit la timp in toata țara. Ministerul Finanțelor spune ca a primit astazi solicitarea și a inceput inca de astazi sa vireze o parte din bani,…

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' La fata locului este si senatoarea…

- Ministerul Sanatații a anunțat, sambata, 30 ianuarie, ca numarul persoanelor care au murit in urma incendiului de vineri dimineața, de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș” , a urcat la șase. Inițial, reprezentanții instituției conduse de Vlad Voiculescu au spus ca ultima…

- Președintele AUR, George Simon, conduce sambata, in fața Ministerului Sanatații, un protest dupa incendiul de la Spitalul Matei Bals. Protestatarii solicita demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dar și a șefului DSU Raed Arafat. La manifestație s-au lansat și apeluri anti-Klaus Iohannis.…

- Nemulțumirile primarilor din Asociația Municipiilor din Romania, legate de finanțarea la nivel local a campaniei de vaccinare anti COVID s-au transformat sambata seara intr-un atac al lui Emil Boc la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. In direct la Digi 24, dialogul dintre cei doi a fost…