- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar dori sa creada ca PNL si premierul Ludovic Orban isi doresc cu adevarat ca alegerea primarilor sa se realizeze in doua tururi, amintind ca acesta este un punct din acordul politic dintre cele doua formatiuni. "Vreau sa cred…

- Ludovic Orban a declarat ca exista mai multe variante pentru a se reveni la alegerea primarilor in doua tururi, fie prin adoptarea unui proiect de lege in Parlament, fie prin asumarea raspunderii de catre Guvern sau prin ordonanța de urgența.„PNL susține alegerea primarilor in doua tururi.…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

