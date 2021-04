Barna: Populația trebuie convinsă să se vaccineze împotriva Covid-19 Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, faptul ca populația trebuie convinsa sa se vaccineze impotriva Covid-19, astfel ca trebuie reinventata o alta campanie publica. Barna a explicat ca actuala campanie a ajuns la un plafon si ca rolul primarilor in a convinge oamenii sa se imunizeze este esential. „Campania nationala prin care doritorii organici de vaccin au ajuns la centre ori s-au trecut pe liste este la nivel de plafon. Trebuie sa reinventam o alta campanie, mult mai aproape de cetateni, mult mai aproape de comunitati. Si atunci trebuie sa ducem vaccinul mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de informare și promovare a vaccinarii impotriva Covid – 19 trebuie adaptata la nivelul realitaților din mediul rural. In plus, e necesar un efor colectiv, in care adepții vaccinarii sa-i duca și pe cei din jurul lor, sa fie imunizați, considera vicepremierul Dan Barna. In opinia vicepremierului,…

- Deputatii USR PLUS Oana Toiu si Radu Molnar au depus, joi, o initiativa legislativa care prevede ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot sa beneficieze, la cerere, de o zi libera. „Venim in fata romanilor cu un proiect care sa incurajeze vaccinarea. Suntem constienti ca e singura varianta…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca marți va incepe procedura de vaccinare impotriva coronavirusului in penitenciare, cu doze produse de compania Johnson & Johnson. “Pe scurt, pot sa va spun ca la nivelul penitenciarelor se va intocmi o lista cu doritorii pentru vaccinare.…

- Situația de la Ministerul Sanatații este privita cu ingrijorare, susține președintele PNL, Ludovic Orban, dar Alianța USR – PLUS are raspunderea politica exclusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Liderul PNL a declarat luni, dupa ședința coaliției, ca liberalii privesc „extrem…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si a numarului de pacienti internati la terapie intensiva. Premierul a precizat faptul ca singura soluție pentru a ieși cat mai repede…

- Exista semne clare ca al treilea val al pandemiei de coronavirus a inceput deja, a declarat Lothar Wieler, directorul Institutului Koch – principalul for pentru prevenirea bolilor infectioase din Germania. Joi se implineste un an de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pandemie de…

- Autoritatile din Prahova anunta ca aproximativ 25 de centre de vaccinare din judet "nu se pot deschide din cauza lipsei personalului medical", iar in aceste conditii vaccinarea populatiei ar putea fi intarziata in 20 de localitati. In acest context, Prefectura face apel la personalul medical sa se…

- Președintele Federației Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, recomanda ca toți suporterii și practicanții fotbalului sa se vaccineze impotriva COVID-19. Mesajul a fost transmis intr-un material video, in cadrul campaniei de imunizare „Fotbalul se vaccineaza”. „A trecut un an de cand vietile noastre…