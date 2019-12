Barna organizează referendum intern pentru definirea doctrinei USR Presedintele USR, Dan Barna, anunta organizarea unui referendum intern privind definirea de centru-dreapta a pozitiei doctrinare a partidului. Barna a explicat, marti, ca acest referendum este necesar pentru ca partidul a intrat intr-o alta etapa si electoratul asteapta sa vada o alternativa politica bine definita. Referendumul intern ar urma sa se desfasoare in luna februarie 2020. "Trebuie facut un pas mai departe. A fost perioada romantica a partidului si acum trebuie sa venim cu ceva mai consistent, cu un partid care se profileaza, se profesionalizeaza, in logica asta mergem mai departe si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

