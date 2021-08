Barna: O coaliţie nu poate funcţiona dacă doar unul dintre membri îşi îndeplineşte obiectivele Copresedintele USR PLUS Dan Barna afirma ca anumite teme asumate in programul de guvernare de partidul pe care il conduce "nu au facut niciun pas mai departe" si puncteaza ca o coalitie nu poate functiona daca "un partener (...) isi bifeaza toate obiectivele politice si un alt partener sta si aplauda topit de emotie".



"Intr-o coalitie, obiectivele politice si obiectivele strategice ale fiecarui partener trebuie sa fie prioritizate in mod egal. Ideea ca un partener sau altul isi bifeaza toate obiectivele politice si un alt partener sta si aplauda topit de emotie nu are cum sa asigure… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

