Barna: Nu voi negocia niciodată cu partidul AUR Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, ca AUR este „un partid extremist” si nu va negocia cu reprezentantii acestuia. „Cu cei de la AUR nu voi negocia pentru ca, din punctul meu de vedere, am spus-o si la tribuna Parlamentului, AUR s-a dus intr-o zona de partid extremist. Am vazut ieri un lider important din AUR, un purtator de mesaj important din AUR, propunand public o lista de intelectuali care trebuie ucisi. Acolo suntem, este o realitate pe care nu o putem ignora. Si daca ii dam oricat de mic credit unui astfel de partid, nu stiu unde putem ajunge. Din punctul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

