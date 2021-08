Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, afirma într-un bilant la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, ca nu este multumit de progresul guvernarii, invocând mai multe blocaje si sustine ca, desi formațiunea sa nu vrea sa iasa de la guvernare, nici nu va ramâne în orice…

- Coliția de guvernare s-ar putea destrama daca USR PLUS nu primește ce iși dorește. Anunțul a fost facut de Dan Barna. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, afirma intr-un bilant la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, ca nu este multumit de progresul guvernarii, invocand inclusiv blocajul…

- Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a facut un bilanț dupa opt luni de guvernare și a afirmat in fața conducerii USR PLUS, ca nu este deloc multumit de progresul guvernarii. Barna a spus ca, desi USR PLUS nu vrea sa iasa de la guvernare, nici nu va ramane in orice conditii. Totodata, Barna a reclamat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca simte o presiune impotriva sa, dar va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie, relateaza Agerpres. Intrebat la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei…

- Liderul USR PLUS Dan Barna l-a vizitat luni pe Patriarhul Daniel, iar in urma discutiilor acesta a precizat ca este optimist si toate vocile importante in societate trebuie sa aiba greutate si sa fie prezente in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Intrebat despre posibilitatea ca si in tara…

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a afirmat marti ca relatia de lucru din coalitia de guvernare este una functionala si ca „lucrurile nu sunt roz, dar nu sunt nici negre”, scrie Agerpres.„Este o relatie de lucru functionala (n.r. - în coalitie), lucrurile nu sunt roz,…

- ”Este vorba de acceptarea faptului ca intr-o coalitie de trei lucrurile merg mai greu decat intr-o coalitie de doua si mai greu decat intr-un guvern monocolor. (...) In momentul in care ai trei saboti cu trei viteze, rezultanta este una medie, asta e realitatea. Vom deconta electoral. Nu cred ca in…

- ”Dincolo de epitete de televizor, au avut loc discuții in aceasta saptamana la Ministerul Justiției, impreuna cu colegii din coaliție. Maine vom avea o noua ședința in care vom incerca sa vedem daca putem ajunge la un compromis prin care preocuparile fiecaruia dintre parteneri sa-și gaseasca materializarea…