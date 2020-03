Stiri pe aceeasi tema

- Singura miza politica pentru Romania este cat de repede trece de criza coronavirusului, iar Guvernul si Parlamentul trebuie sa actioneze cat mai eficient in fata acestor dificultati, a declarat marti seara presedintele USR, Dan Barna. "Harjoana politica trebuie sa inceteze, obiectivul…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca „pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral” si spune ca a constatat ca „cele mai importante obiective” pe care cei de la USR le-au agreat cu liberalii „nu se intampla”. Barna spune ca alegerea primarilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca se impune modificarea Constitutiei Romaniei intrucat nu mai cuprinde realitatea actuala, fiind necesara o reforma constitutionala profunda, astfel incat, in situatia in care apare o criza politica, sa poata fi declansate alegeri anticipate. "La momentul acesta…

- Dan Barna, președintele USR, a fost la consultarile cu Klaus Iohannis de la Cotroceni și i-a transmis ca "alegerile anticipate sunt soluția morala, etica, corecta și necesara pentru Romania".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, dincolo de declaratiile politice ale premierului Orban si presedintelui Iohannis de sustinere a alegerilor anticipate, "este momentul sa apara si niste pasi concreti" in acest sens. Barna a adaugat ca spera ca saptamana viitoare sa aiba un dialog cu presedintele…

- Romania mai face un pas spre intrarea in Programul Visa Waiver, care ne va permite sa calatorim in Statele Unite ale Americii fara vize. Concret, in anul trecut, rata de refuz a vizelor pentru cetatenii romani a scazut, dupa ani buni, sub 10 la suta. Mai exact, numai 9,11% din cererile depuse de romani…

- Liderul USR, Dan Barna, considera ca 2019 a fost "un an tare complicat", dar USR "nu numai ca a rezistat, dar a si luptat cu inversunare pentru revenirea Romaniei la parcursul ei firesc, cel european".

- Dan Barna reafirma, într-un mesaj postat pe Facebook, ca a venit vremea unei clarificari doctrinare pentru USR, completând ca, în opinia sa, uniunea trebuie sa fie un partid modern de centru-dreapta. ”A venit și momentul unei clarificari doctrinare a USR, iar direcția…