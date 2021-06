Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca intr-un oras de amplitudinea Bucurestiului este foarte greu sa faci schimbari vizibile, intrebat fiind daca este multumit de activitatea lui Nicusor Dan. ”Are un mandat foarte greu”, a afirmat Barna, precizand ca astapta implinirea unui an de mandat. Dan…

- „Suntem alaturi de Clotilde Armand ! USR PLUS condamna violența inacceptabila asupra ei din aceasta dimineața, violența alimentata de linșajul mediatic la care a fost supus primarul Sectorului 1, inca de la preluarea mandatului. Clotilde Armand a deranjat grupurile de interese abonate la banii publici…

- „Pe gropile din asfalt am alocat o suma consistenta in bugetul pe care l-am votat in urma cu cateva saptamani. Imediat ce contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite, o sa incepem sa actionam pe segmentul acesta. Undeva in doua luni estimez ca o sa fim bine cu strazile, cu remedierea gropilor…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, vineri, ca bugetul Capitalei este echilibrat si cuprinde sumele necesare investitiilor e care municipiul Bucuresti are atata nevoie. ”S-a ajuns la un acord intre consilierii USR PLUS si primarul general, Nicusor Dan, lucrurile sunt rezolvate si acolo, Bucurestiul…

- Vicepremierul Dan Barna (USR PLUS) a declarat miercuri, inainte de o ședința a coaliției de guvernare, dupa ce bugetul Capitalei nu a fost votat de consilierii generali USR PLUS ca blocajul se va rezolva. El a spus ca evenimentele de miercuri arata ca „nicio fortare, dintr-o parte sau alta” nu va…

- Primarul general Nicușor Dan s-a declarat "uluit", miercuri, in legatura cu scandalul generat pe tema bugetului Capitalei. El a susținut ca toate discuțiile care trebuia sa aiba loc au avut loc și nu ințelege de unde vin neințelegerile.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca, vineri seara, 63 de spații comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului au fost desființate in 10 stații de metrou. „Vineri seara, intr-o acțiune ampla, primaria sectorului 4 a desființat spații ilegale din 7 stații de metrou (Piața…

- ”Am vorbit azi cu Nicusor Dan despre ce putem face sa deblocam lucrarile de la Prelungirea Ghencea. Am convenit ca Primaria Sectorului 6 sa isi asume o parte din exproprieri, numai sa dezghetam situatia. Exproprierile pentru tronsonul doi ne costa 25 de milioane. Vom pune in bugetul PS6 10 milioane…