- Vicepremierul Dan Barna a declarat, la Digi24 , ca dorește ca in aceasta saptamana sau cea urmatoare Parlamentul sa voteze in plen comun eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. De asemenea, acesta a spus ca anul acesta va fi modificat Codul Administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca in urmatoarele saptamani intentia este ca in Legislativ sa fie eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, apoi va urma o modificare a Codului administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale pentru primari. El a adaugat ca in ceea ce priveste alte categorii…

- ”Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor (...) Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a afirmat Barna la un post de televiziune.Potrivit…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, ca intentioneaza sa emita un act normativ prin care prevederea din Codul administrativ referitoare la acordarea pensiilor speciale primarilor, vicepresedintilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii…