Stiri pe aceeasi tema

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- Vicepremierul Dan Barna afirma, vineri, ca „statul roman nu va ceda la presiunea santajului unor grupari mafiote” si a anuntat ca este la MInisterul Transporturilor, alaturi de ministrul Catalin Drula, unde se cauta solutii pentru situatia de la metrou.

- Ca la noi la nimeni. Statul roman a infiintat si intretinut degeaba o institutie publica, timp de patru ani. Este vorba de Autoritatea pentru Reforma Feroviara care ar fi trebuit sa cumpere trenuri noi cu fonduri europene. Dupa ce au platit, lunar, salariile angajatilor si toate cheltuilelile de functionare,…

- Statul roman a cheltuit peste 140 de mii de lei pentru detinutii care s-au infectat cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei. In total, 1.123 de oameni aflati in spatele gratiilor s-au infectat cu noul coronavirus. Mai exact, 24 de femei și 1099 barbați, scrie A3. Cele mai multe femei testate pozitiv…

- Invitat in studioul Bistrițeanul Live, Daniel Suciu – deputatul PSD de Bistrița-Nasaud – a vorbit despre realizarile și proiectele sale din 2007 incoace, de cand face politica. Daniel Suciu s-a referit la pensiile speciale de curand eliminate pentru parlamentari, dar și despre criza sanitara sau performanțele…

- Acestea au fost cumparate pe bani publici, de la organizații fantomatice din strainatate, sub administrația directorului Sorinel Ciobanu, trimis intre timp in judecata de DNA.Pe 13 și 15 ianuarie, Libertatea a publicat o investigație despre cum mai multe companii publice și private din Romania și-au…

- Adrian Covasnianu a fost desemnat secretar de stat la Transporturi dupa ce in ultimele sase luni a ocupat functia de consilier onorific al ministrului Transporturilor, timp in care a monitorizat evolutia proiectelor de infrastructura din regiunea Moldovei. "Este o functie care ma onoreaza si ma responsabilizeaza…