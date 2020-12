Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a anuntat marti dimineata ca alianta il propune pe Catalin Drula pentru sefia Camerei Deputatilor, functie ravnita atat de Barna cat si de liderul PNL Ludovic Orban. Apropiat al taberei Barna din USR, Drula a mai fost propus de USR anul trecut pentru postul de Comisar…

- Mai multe organizatii ale societatii civile solicita, printr-o scrisoare deschisa, partidelor parlamentare care intentioneaza sa formeze majoritatea parlamentara sa isi asume initiativa legislativa cetateneasca de reforma electorala "Oameni noi in politica", initiata in 2018. Potrivit…

- Ludovic Orban a facut primele declarații dupa ședința din aceasta dimineața de la Cotroceni, la care a fost invitat de președintele Klaus Iohannis, alaturi de co-președintele USR PLUS, Dan Barna, dar și de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

- Ludovic Orban si Florin Citu, presedintele PNL si premierul propus de liberali, incep ziua de joi la Cotroceni, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Orban si Citu urmeaza sa ia "binecuvantarea" de la Klaus Iohannis, intr-o intalnire care incepe la ora 9.00. Ulterior, Klaus Iohannis…

- HALAL EXEMPLU… Vor sa ajunga in Parlament sa initieze legi pentru binele nostru, al tuturor, insa pana cand ajung acolo nu par sa dea doi bani pe lege. O demonstreaza ce se intampla in aceste zile la Murgeni, acolo unde cateva partide au uitat, pur si simplu, sa-si retraga bannerele si afisele electorale…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intalnire la Vila Lac 1 cu Ludovic Orban si mai multi lideri ai PNL, au spus surse liberale pentru News.ro. La discutii, seful statului le-a vorbit liberalilor despre perspectiva unei guvernari alaturi de USR, dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie,…

- Fostul ministru al Transporturilor, presedintele organizatiei judetene, Felix Stroe deschide lista de candidati pentru Senat a PSD Constanta. In programul propus de PSD se regasesc mai multe masuri, printre care: neimpozitarea salariului minim, pensii si alocatii marite, impozite diferentiate in functie…

