- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata, la Timisoara, ca prin anuntul privind o noua candidatura la Presedintie Klaus Iohannis a dorit sa transmita mesajul ca va ramane si el sa lupte alaturi de ''Romania normala'' impotriva ''a ceea ce fac astazi PSD si Liviu Dragnea''.…

- Editia de Europa a Politico a publicat o analiza in care sustine ca ingrijorarea de la Bruxelles in ceea ce-l priveste pe liderul PSD ar putea creste in functie de ce se intampla in urmatoarele saptamani, notand ca, de cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca din decizia CCR in cazul procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre care s-a pronuntat marti si seful statului, reiese faptul ca Romania "se afla intr-un moment de cotitura" pentru ca Liviu Dragnea "vrea sa fie mai puternic decat este". "Salutam declaratia…

- Liderul USR, susținere pentru plangerea penala depusa de Orban: ”E un demers care poate fi un demers politic necesar in ceea ce se intampla acum in Romania”, a spus Dan Barna, joi, la evenimentul de aniversare a 143 de ani de la inființarea partidului. “N-as vrea sa comentez acum aceasta plangere a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca in scurt timp trebuie modificata legislatia in privinta evaziunii fiscale. chiar daca declaratia sa va genera critici ”de la anumite unitati militare”, el sustinand ca legislatia actuala este ”proasta”, ca orice om de afaceri poate fi acuzat de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”amenintarea explicita” a presedintelui Klaus Iohannis la adresa premierului Viorica Dancila este facuta ”in stil mafiot”. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis, luni, presedintelui Klaus Iohannis, referindu-se la pozitia Romaniei fata de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, joi seara, existenta unor tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila, sustinand ca zvonul privind eventuala demisie a Vioricai Dancila a fost lansat pentru a se crea in strainatate impresia de instabilitate politica in Romania, anunta Mediafax. ”Am urmarit…

- Presedintele USR, Dan Barna, a spus luni ca decizia PSD de a organiza un miting pentru sustinerea familiei traditionale este o perdea de fum, prin care incearca sa mute atentia publica de la problemele penale ale lui Liviu Dragnea, relateaza news.ro.