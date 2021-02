Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna estimeaza ca legea pentru desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ar putea fi adoptata de Parlament in urmatoarea luna si subliniaza ca rezultatul alegerilor de la Sectorul 1 nu poate fi schimbat, in ciuda dispozitiei unui procuror de la SIIJ…

- Vicepremierul Dan Barna, a comentat scandalul renumararii voturilor de la Sectorul 1 din București. In opinia sa totul este doar o batalie politica iscata de PSD, care refuza rezultatul alegerilor. „Vorbim de o plangere a PSD, care refuza rezultatul alegerilor. E irelevant”, a spus Dan Barna.…

- Procurorii din cadrul Secției de investigare a infracțiunilor din justiției au decis renumararea voturilor in integralitate de la alegerile locale din Sectorul 1, unde Clotilde Armand a ieșit primar. Potrivit Antena 3, ordonanța procurorilor la de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție…

- Parlamentul a adoptat marți, in ultima ședința a Camerei Deputaților, proiectul de lege care propunea ca persoanele acuzate de evaziune fiscala sa nu mai fie urmarite penal daca achita integral prejudiciul plus 20% din suma datorata, scrie profit.ro. Proiectul prevede acum ca, in cazul prejudiciilor…

- Parlamentul a votat, pe 22 septembrie, majorarea pensiilor cu 40%, amendament susținut de PSD la legea rectificarii bugetare. De asemenea, potrivit modificarilor facute in comisiile de specialitate și adoptate de plen, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritațile locale…

- Asociația Foștilor Deținuți Politici protesteaza fața de caracterul criptocomunist al Legii 232/2020, prin care urmași ai foștilor deținuți politici și luptatori anticomuniști sunt privați de drepturile reparatorii cuvenite:„Avem de-a face cu o crasa necunoaștere și chiar cu o ura necreștineasca! Dupa…

- Decizia nr. 20/02.02.2002 a CCR, a fost scoasi in mod surprinzator de la naftalina. Fiind publicata pe site-ul SCMD, Decizia stabilește negru pe alb faptul ca pensiile militare nu pot fi desființate și nici afectate, acestea neconstituind nicidecum un privilegiu, ci compensarea unor interdicții și…