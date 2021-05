Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, vineri, la Opera Nationala Bucuresti, unde a participat la un spectacol-pilot cu public, ca ridicarea restrictiilor si revenirea la normalitate tine de cresterea numarului de persoane vaccinate, anunța Agerpres. "Vreau sa-l vad cu emotii, cu bucurie, cu sentimentul…

- "Am promis ca merg in Vama și acum, ca am ridicat restricțiile de noapte, va spun ca este și un motiv egoist. Pentru ca am ridicat restricțiile de noapte, am promis ca merg, deci acum trebuie sa ma duc neaparat in Vama sa stau toata noaptea. Pana la urma, a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile…

- Florin Cițu a declarat la un post TV ca barurile și cluburile se vor redeschide la interior de la 1 iunie, cel mai probabil la jumatate din capaciate și doar pentru persoane vaccinate. De asemena, premierul a precizat ca ridicarea retsricțiilor de circulație sau faptul ca magazinele revin la program…

- Vaccinarea este cheia revenirii la normalitate, spune Alina Gorghiu, senator PNL și Vicepreședinte al Senatului, in apelul catre argeșeni de a se imuniza impotriva SARS-CoV2 in numar cat mai mare. „O economie deschisa și puternica se face cu oameni sanatoși. Vaccinarea este cheia pentru a aduce normalitate…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat cand se va renunța la obligativitatea portului maștii de protecție in aer liber. Ce este foarte important in acest moment, spune liberalul, este ca oamenii sa se vaccineze. Premierul a spus ca pregatește impreuna cu un comitet interministerial perioada de dupa…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, luni, ca SARS-CoV-2 este un virus "atat de circulant" ceea ce creeaza premisa aparitiei altor mutatii, conform Agerpres. "Faptul ca este un virus atat de circulant nu face decat sa creeze premisa aparitiei altor mutatii,…

- Premierul Florin Citu a precizat ca singurul cadou pe care si-l doreste de ziua sa de nastere este revenirea la normalitate, iar acest lucru se poate intampla doar daca ne vaccinam cu totii cat ma repede. „Va multumesc tuturor pentru mesajele si gandurile bune pe care mi le-ati transmis de…