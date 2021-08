Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare astazi in familia lui Dan Barna. Politicianul a devenit tata pentru prima oara, asta dupa ce soția sa, Olguța Totolici a adus pe lume un baiețel. El a postat imediat și o fotografie cu bebelușul.

- Soția liderului USR PLUS Dan Barna a nascut. Acesta a facut anunțul pe o rețea de socializare, acolo unde a și pus prima poza cu bebelușul.

- Co-președintele USR-PLUS, eurodeputatul Dacian Cioloș a explicat la Digi24 ca „fuziuna USR PLUS nu s-a incheiat cu o semnatura la Tribunal și ca aceasta de abia acum incepe”, referindu-se la campania interna din cadrul partidului privind desemnarea unei conduceri unice. Cioloș a spus ca din punctul…

- In timp ce cazurile de infectare cu noul coronavirus se dubleaza de la o zi la alta, iar numarul pacientilor nevaccinati internati la ATI creste constant, mai-marii Bisericii resping un parteneriat intre Guvern si Biserica Ortodoxa Romana (BOR) pentru campania de vaccinare, scrie Adevarul. Reprezentantii…

- Dan Barna a precizat ca va propune prim-ministrului Florin Citu ca Biserica Ortodoxa sa devina partener in campania de vaccinare pentru ca preotii sa transmita mesaje in acest sens. El a oferit exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, unde in urma unui astfel de demers, rata vaccinarii a ajuns la…

- Tensiunile aparute in interiorul PNL, care iși va alege noul lider la congresul din 25 septembrie, au dus la blocajul unor proiecte din programul de guvernare, a declarat vicepremierul Dan Barna, miercuri, la Digi 24. Referindu-se la campania electorala din cadrul PNL, Barna spune ca „este una vizibila…

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat, duminica, un atac fara precedent la adresa USR Plus. Aflat la Bacau, pentru alegeril dinn organizația locala, liderul PNL a afirmat despre aliații de guvernare ca „parca nu s-ar fi nascut aici”, sugerand ca n-ar respecta tradițiile și credința. „Avem niste parteneri…

- Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor reclama ca Partidul Actiune si Solidaritate foloseste imaginea presedintelui Maia Sandu in campania electorala. Acestia au depus o sesizare la CEC dupa ce PAS a distribuit pliante in care apare fotografia sefului statului.