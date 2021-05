Barna: Interesul activ al cetăţenilor pentru vaccinarea anti-COVID este la 60-70% Vicepremierul Dan Barna afirma ca interesul activ al cetatenilor pentru imunizarea impotriva noului coronavirus se situeaza la 60-70%, strategia Guvernului fiind ca vaccinul sa ajunga cat mai aproape de oameni.



"Am vazut niste sondaje pe interesul pentru vaccinare (....) si undeva intre 60 si 70% este interes activ si disponibilitate la cetatenii romani de a se vaccina. Noi suntem la nivelul tarii spre prima treime, spre 30%, ori asta inseamna ca mai este inca o treime dintre cetatenii tarii care inca nu s-a vaccinat, desi sunt dispusi si vor sa o faca si asta am constatat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna spune ca interesul activ al cetatenilor pentru imunizarea impotriva noului coronavirus se situeaza la 60-70%, strategia Guvernului fiind ca vaccinul sa ajunga cat mai aproape de oameni,...

- PSD solicita Guvernului sa anuleze imediat masurile care introduc discriminarea cetațenilor in funcție de vaccinarea anti-COVID. Potrivit social-democraților, discriminarea apare la evenimente de tip meciuri de fotbal sau spectacole, unde se accepta doar spectatori vaccinați sau testați, insa vaccinul…

- Beniamin Todosiu, deputat USR PLUS: Fac un apel public catre toți decidenții politici din județul nostru pentru a participa activ la campania de vaccinare Am dus o lupta inegala cu un virus nou și despre care știam foarte puține lucruri, dar in acest moment avem soluția de a scapa de coronavirus. Vaccinarea…

- O treime din cetațenii Uniunii Europene refuza vaccinarea momentan: Scepticismul fata de imunizarea anti-Covid ramane raspandit in UE O treime din cetațenii Uniunii Europene refuza vaccinarea momentan: Scepticismul fata de imunizarea anti-Covid ramane raspandit in UE Potrivit unei declaratii facute,…

- Medicii de familie care se vor implica in campania de vaccinare impotriva Covid – 19 vor primi 40 de lei/ persoana vaccinata, fața de 30 de lei, cat era pana acum. Suma include consultația, administrarea serului precum și monitorizarea și raportarea reacțiilor adverse postvaccinare. Guvernul Romaniei…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca premierul Florin Citu a fost informat inca de joi despre problema posibilelor inadvertente privind modul de raportare a deceselor din cauza COVID, iar seful Guvernului a punctat faptul ca va analiza informatiile.

- Deși in urma cu doua luni, in Romania, mai puțin de jumatate dintre dascali erau de acord sa se imunizeze, acum procentul celor care s-au vaccinat sau sunt programați sa o faca se apropie de 70%. Ministrul Educației a anunțat in urma cu doua zile ca, la presiunea parinților, s-ar putea ajunge la situația…

- CNCAV va pune la dispozitia publicului un material informativ cu posibile simptome care pot aparea dupa vaccinarea cu ser anti COVID, astfel incat persoanele care s-au vaccinat sau care urmeaza sa se vaccineze sa se poata adresa in vederea unui consult medical, daca este cazul, a declarat presedintele…